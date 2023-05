Motociclismo.- Hawkers y el Circuit Ricardo Tormo lanzan su quinta colección de gafas inspiradas en el motor

La marca internacional de 'eyewear' y el circuito valenciano renuevan su alianza dos temporadas más

La firma internacional de 'eyewear' Hawkers y el Circuit Ricardo Tormo han renovado la alianza que les une desde 2019, y han lanzado una nueva colección de gafas inspirada en el mundo del motor que consta de dos modelos producidos en la fábrica que la marca tiene en Elche (Alicante).

Con motivo del lanzamiento, Pedro Beneyto, CEO de Hawkers, se ha reunido en las instalaciones del trazado valenciano con Gonzalo Gobert, Director del Circuit, y ha afirmado que con la renovación de esta alianza por dos años más, hasta 2024, la firma de gafas quiere "reafirmar" su compromiso a largo plazo con el circuito de velocidad.

"La relación entre Hawkers y el mundo del motor ha sido muy cercana desde siempre. Desde hace años patrocinamos a varios pilotos de moto y de F1 y, desde 2019, también al Circuit de Ricardo Tormo, con el que nos unen muchas cosas: el mundo del motor, nuestro origen valenciano y el espíritu aventurero e inconformista de Ricardo Tormo, su fundador", dijo Beneyto.

Durante el encuentro Gonzalo Gobert ha asegurado que Hawkers es una marca que comparte los valores y público del circuito. "La imagen de la marca decora desde hace años el paddock del Circuit y las gafas de Hawkers son muy populares entre los pilotos y los aficionados. Somos muy afortunados de contar con la confianza de Hawkers y vamos a darlo todo para que sea así durante muchos años más", manifestó Gobert.

Al igual que el año pasado, tanto Hawkers como el Circuit han apostado por la fabricación 'Made In Spain', cuya garantía es de por vida. La colección está formada por dos modelos icónicos de la marca, uno de ellos el modelo 'One Raw', un superventas que frecuenta los paddock y competiciones, y que vuelve con su montura 'all black' mate y lentes negras polarizadas.

La novedad de esta temporada la aporta la gafa 'Faster Raw', con una montura negra de fibra de carbono que simula el relieve de un neumático, y lentes espejadas naranja en homenaje al color corporativo del Circuit.

Según Beneyto, el hecho de apoyar al circuito en vez de a un piloto concreto les permite comunicar la imagen e identidad a todos los aficionados del mundo del motor y "conectar con los valores de este deporte".

Por su parte, Gobert afirmó que Hawkers es más un compañero de viaje que un patrocinador. "Estamos orgullosos de ser la única instalación deportiva del mundo que cuenta con unas gafas personalizadas. Le debemos mucho a Hawkers que nos aporta una imagen impecable y un público nuevo que se va interesando por los deportes del motor", indicó.