Morbidelli saldrá primero en Cheste; Joan Mir buscará el título desde la duodécima posición

El piloto italiano Franco Morbidelli (Yamaha) se ha adjudicado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, penúltima cita del Mundial, mientras que el líder de la categoría reina, el español Joan Mir (Suzuki), deberá remontar desde la duodécima posición si quiere tener opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo.

El balear, que comanda la clasificación con 162 puntos, no pudo completar una buena Q2 y saldrá desde la cuarta fila de la parrilla, donde también estará su principal rival por el campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), undécimo y que se encuentra a 37 unidades del de Palma.

El australiano Jack Miller (Ducati) y el japonés Takaaki Nakagami (Honda) acompañarán a Morbidelli, que firma su segunda pole del curso, en primera fila. Entre los principales candidatos al campeonato, Maverick Viñales (Yamaha) (121) es el mejor posicionado, sexto, y Àlex Rins (Suzuki) (125) ni siquiera pudo avanzar a la Q2 y partirá decimocuarto.

