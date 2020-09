Morbidelli se estrena en MotoGP; Dovizioso, nuevo líder tras la caída de Quartararo

El piloto italiano Franco Morbidelli (Yamaha) se ha llevado este domingo en el Gran Premio de San Marino la primera victoria de su carrera en MotoGP, por delante de su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) y del español Joan Mir (Suzuki), que sacó del podio a Valentino Rossi (Yamaha) en la última vuelta, mientras que Andrea Dovizioso (Ducati) es el nuevo líder de la categoría reina.

#FrankySaysRelax - @FrankyMorbido12 joins the #MotoGP winners club! �� Tune in for all the post-race reaction and analysis on #AfterTheFlag right now! �� @Lenovo | @lenovoitalia #SanMarinoGP ���� https://t.co/deoyqHejUq pic.twitter.com/ieWIvi9BXi

Morbidelli, con su segundo podio del curso, se convierte en el quinto ganador diferente en las seis carreras disputadas este año en MotoGP. Mientras, 'Dovi', séptimo este domingo, asalta el liderato del Mundial después de la caída del hasta ahora líder, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se queda a siete puntos (70) del italiano (76).

Who is the championship favourite now?! ��‍♂️@AndreaDovizioso now leads with EIGHT riders within 23 points of the @ducaticorse man! ��#SanMarinoGP ���� pic.twitter.com/30MMBSsE1k