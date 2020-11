Mir: "Hoy era el día, me lo he quitado de en medio"

El piloto español Joan Mir (Suzuki) se ha mostrado feliz de haberse "quitado de en medio" la presión por conseguir la primera victoria del año, algo que ha conseguido este domingo en el Gran Premio de Europa, y ha explicado que las sensaciones sobre la moto le indicaban que "era el día" de imponerse y de afianzar su liderato de MotoGP.

"Es algo que me estaba pululando por la cabeza, tenía que quitármelo de en medio. Hoy era el día, lo he aprovechado y estoy muy contento. Ha sido un fin de semana redondo, a pesar de no tener la 'pole position', porque desde el viernes, con estas condiciones tan adversas de lluvia, hemos sabido mejorar en condiciones de agua. En seco, esta mañana, me he encontrado muy bien con la moto y en carrera me he encontrado especialmente bien. Hoy era el día; ha costado, pero ha valido la pena", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el balear indicó que la regularidad ha sido clave para poder alcanzar este triunfo, que tenía que "llegar tarde o temprano". "Cuando no hemos podido ganar, hemos puntuado. Hoy era un día para ganar. Me he puesto detrás de Àlex -Rins- y veía que tenía un poquito más. He dejado que hiciera su carrera y cuando he visto que se iba un poco largo le he pasado y he puesto mi ritmo, que era un pelín más rápido pero que me ha bastado para marcar la diferencia", apuntó.

"He puesto mi ritmo. A veces, con este tipo de motos, si intentas estresar mucho la goma, no vas para adelante. He estado tranquilo, he sacado el 'flow' y he empezado a avanzar. Venía que la distancia con el segundo era cada vez más grande y en las dos últimas vueltas he deseado que no pasara nada. Estoy contentísimo con el carrerón", prosiguió.

Mir ha hecho gala en las últimas semanas de una tranquilidad total para manejar la presión como líder de la general. "No sé de dónde sale. Seguramente el hecho de haber crecido tan rápido y haber llegado tan rápido a donde estoy ahora me ha hecho madurar más rápido. Quiero aprovechar este momento y la forma en la que estoy para seguir trayendo puntos a casa. A ver si hay algún título por ahí", subrayó.

Ahora, maneja 37 puntos de ventaja, a falta de 50, sobre sus dos principales perseguidores, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y su compañero de equipo Àlex Rins. "Es una buena diferencia. Si en la próxima carrera salimos a estar entre los cinco primeros, ya sería nuestro, pero... Lo que se me pasa por la cabeza es hacer el fin de semana que hemos hecho; si llega el título, ya veremos", concluyó.