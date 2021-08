Miller doblega a Quartararo por 29 milésimas en la tercera tanda de entrenamientos libres

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) doblegó al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) por apenas 29 milésimas de segundo en la tercera y última tanda de entrenamientos libres para la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone.



Miller marcó un mejor tiempo de 1:59.288 para superar a Quartararo, quien con un esguince de tobillo en su pie izquierdo fue uno de los pocos pilotos de la categoría y el único entre los más rápidos, que no pudo rebajar su registro de la primera jornada.





Antes de comenzar la tercera tanda libre ya se produjo la primera baja, la del italiano Lorenzo Savadori quien, todo pundonor, intentó pilotar su Aprilia RS-GP, pero al final de la jornada reconoció que no estaba en las mejores condiciones físicas tras la fractura de maléolo derecho que se produjo en el espectacular accidente que sufrió junto al español Dani Pedrosa, probador de KTM, en el circuito Red Bull de Spielberg.



El actual campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) fue de los primeros en bajar su registro del primer día, que le relegó hasta la decimotercera plaza, para ascender a la sexta y, por tanto, inicialmente con el pase directo a la segunda clasificación garantizado, si bien al final fue octavo pero cumpliendo con el objetivo que se había marcado.



Como Joan Mir, el también español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no tardó demasiado en bajar su mejor marca personal para romper la barrera de los dos minutos en completar los 5.900 metros del trazado británico al rodar en 1:59.840, que le situó tercero, tras Fabio Quartararo y Jack Miller y aunque entre ellos se intercambiaron las posiciones, el representante de la fábrica de Noale, en la que compartirá equipo en un futuro próximo con el también español Maverick Viñales, acabó tercero.



Al que no se vio demasiado "fino" en los minutos iniciales, cosa por otra parte lógica tras el fuerte accidente que sufrió el primer día, fue al español y ocho veces campeón del mundo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aunque al final de la sesión "espabiló" para bajar de los dos minutos y meterse directo en la segunda clasificación con el décimo mejor tiempo.



Su compatriota Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor en 2019, no tuvo tanta suerte y en una de sus últimas vueltas lanzadas acabó por los suelos, en la fatídica curva doce y condenado a pasar por la primera clasificación al ser decimoquinto.



El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) logró la cuarta plaza por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y del español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), al que se vio más efectivo y con mejor rendimiento que en otras ocasiones con su nueva moto.



El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) estuvo particularmente activo y efectivo pues llegó a estar entre los cinco primeros de la tabla de tiempos aunque al final acabase séptimo, justo por delante de Joan Mir, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y del español Marc Márquez.



Se quedaron fuera de la segunda clasificación pilotos como el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), el británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1), sustituto del español Maverick Viñales en el equipo oficial de Yamaha, y los españoles Alex Márquez (Honda RC 213 V), Alex Rins (Suzuki GSX RR) o Iker Lecuona (KTM RC 16).