Miguel Oliveira consigue la victoria por delante de Zarco y Miller; nueva caída de Márquez

El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) se adjudicó su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el circuito de Barcelona, en un final de carrera que resultó caótico para el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).



Oliveira y Quartararo mantuvieron una estrecha lucha en el tramo final de la carrera que se vio enturbiado por los problemas que el francés tuvo con su mono de cuero y la protección pectoral, que salió volando, y que forzó al líder del mundial a ralentizar su ritmo y, a todo ello, se unió la sanción final de "pérdida de tres segundos" que le impusieron al francés por "acortar" entre la curva uno y dos del trazado.



Esa circunstancia descabalgó a Quartararo del podio y le entregó la tercera posición a Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), por detrás del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).



Fabio Quartararo continúa líder del mundial con 118 puntos, diecisiete más que su compatriota Johann Zarco y 28 puntos respecto al australiano Jack Miller.



Ninguno de los pilotos del equipo Repsol Honda, los españoles Marc Márquez y Pol Espargaró, pudieron concluir la carrera al sufrir sendas caídas.



La primera gran sorpresa llegó de la mano del recién reaparecido Jorge Martín, quien en la vuelta de formación de salida se fue al suelo en la curva cinco y tuvo que regresar a su taller rápidamente para coger su segunda moto y salir desde la calle de talleres en la vuelta de calentamiento, pero ya no para ocupar la decimoquinta posición que logró en los entrenamientos, sino para salir último.



Aunque Fabio Quartararo no falló en el momento de la salida, al llegar a la primera curva se le metieron por dentro tanto el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) como el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), con el claro objetivo de frenar al primero para evitar que impusiese su ritmo desde el principio y se marchase en solitario.



Y si ellos lograron su objetivo, el campeón del mundo Joan Mir (Suzuki GSX RR) también lo consiguió al recuperar desde la décima posición hasta la cuarta en la vuelta inicial, en la que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) también se mostró acertado pues pasó del decimotercer lugar hasta el noveno.



No fue el caso del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), noveno en la formación de salida, que perdió varias posiciones y con ello tuvo que intentar recuperar posiciones cuanto antes para no quedarse cortado.



Quartararo no estuvo demasiado acertado en las vueltas iniciales, pues en la segunda vuelta un error permitió a Joan Mir y Aleix Espargaró (Aprilia RS_GP), superarlo, lo que también hizo poco después su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21)



Oliveira se colocó líder en la segunda vuelta, perseguido por Miller y con un Aleix Espargaró que una vuelta más tarde era tercero tras superar a Joan Mir y con Fabio Quartararo, quinto.



En apenas dos vueltas Miguel Oliveira ya tenía casi un segundo de ventaja sobre un trío formado por Miller, Espargaró y Mir, con Quartararo y Márquez tras ellos, mientras que su compañero en el equipo Repsol Honda, el español Pol Espargaró, se fue por los suelos en la curva cinco.



Y, mientras Oliveira tiraba por delante pero no conseguía pasar del segundo de distancia, tanto Aleix Espargaró como Johann Zarco y Marc Márquez se enzarzaban en una pelea con constantes adelantamientos por la quinta posición y por delante Fabio Quartararo superaba primero a Miller y después a Mir para irse a la caza del líder superados los momentos iniciales de tensión.



Esta era ya una carrera distinta. Quartararo, desde el segundo puesto, comenzó a remontar las diferencias décima a décima de segundo desde el séptimo giro, en el que el portugués tenía un segundo escaso de ventaja.



No duró mucho más la carrera de Marc Márquez, quien en la octava vuelta cometió un nuevo error en la curva diez que le hizo rodar por los suelos y aunque levantó él solo la moto, no pudo continuar en carrera.



La caída de Márquez, unida a la sanción de "vuelta larga" al japonés Takaaki Nakagami y la posición en carrera de Alex Márquez -decimocuarto en esos instantes- confirmaba la grave crisis que atraviesa el fabricante japonés esta temporada.



Al completarse la décima vuelta Fabio Quartararo ya estaba tras el rebufo de la moto de Oliveira, que aguantó líder hasta el duodécimo giro y se produjo un nuevo cambio de escenario.



Aleix Espargaró pagó el esfuerzo realizado y en la undécima vuelta y nuevamente en la curva diez, como Marc Márquez, se iba por los suelos cuando era sexto.



Sus rivales no se lo pusieron fácil a Fabio Quartararo, pues aunque se puso líder en el duodécimo giro, Miguel Oliveira no arrojó la toalla y le volvió a adelantar poco después, perseguidos por Joan Mir, Jack Miller y Johann Zarco.



La carrera perdió a otro contendiente ilustre poco después en el mismo punto, la curva diez, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), cuando era decimotercero, y en esa misma vuelta se cayó el español Iker Lecuona (KTM RC 16) cuando ocupaba el noveno lugar.



Quartararo se convirtió en "la sombra" de Oliveira, con Zarco y Miller un poco más atrás y a idéntica distancia, por detrás, marchaban Joan Mir y Maverick Viñales, pero un problema del francés con su mono de cuero, al romperse la cremallera en la vigésimo primera vuelta, abrió las diferencias entre ellos y eso le hizo perder posiciones, primero con Johann Zarco y después defendiéndose de los ataques Jack Miller.



Quartararo, con el mono de cuero completamente abierto, aguantó como pudo el ataque de sus rivales y las molestias que el viento le generaba en los momentos de alta velocidad para mantener una tercera posición que al final le acabaron quitando al no ceder la posición a Jack Miller cuando "recortó" la trazada del circuito entre las curvas uno y dos.



El campeón del mundo Joan Mir acabó en la quinta posición, justo por delante de Maverick Viñales, que no pudo superarlo en ningún momento, con Alex Márquez undécimo y Jorge Martín en la decimocuarta posición y con su lesionada mano derecha muy dolorida tras el esfuerzo realizado.