Viñales y Yamaha ponen fin a su relación: "Se ha llegado a la decisión mutua de separarse con efecto inmediato

El español Maverick Viñales y el fabricante japonés Yamaha han decidido mutuamente poner fin con efecto inmediato a su relación contractual, a pesar del acuerdo que habían alcanzado para 2021. Tras el Gran Premio de los Países Bajos se anunció que Yamaha y Maverick Viñales pondrían fin anticipadamente a su contrato de dos años (2021 y 2022) al final de la actual temporada, pero tras los recientes acontecimientos en el Gran Premio de Estiria y después de una profunda reflexión por ambas partes, se ha llegado a la decisión mutua de separarse con efecto inmediato.

El británico Lin Jarvis, Director General del Yamaha competición ha señalado en una nota emitida por la propia Yamaha que "en Assen, Yamaha y Viñales ya anunciaron la decisión mutua de acortar su programa original 2021-2022 y terminarlo a finales de 2021 y tanto el piloto como el equipo se comprometieron a continuar hasta el final de la actual temporada, con el equipo garantizando todo su apoyo y el piloto dando su máximo esfuerzo para que pudiéramos terminar el proyecto a lo grande". "Lamentablemente, en la carrera de Estiria no se terminó bien y, en consecuencia, después de una profunda consideración por ambas partes, se llegó a la decisión de que sería mejor para ambas partes si terminamos la asociación antes", recalcó Jarvis.

