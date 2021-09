Maverick Viñales manda con la Aprilia en la primera jornada en Misano

El piloto español Maverick Viñales (Aprilia), en MotoGP; el suizo Thomas Luthi (Kalex), en Moto2; y el italiano Dennis Foggia (Honda), en Moto3, han sido este viernes los más rápidos en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, en la que el catalán ha mandado por primera vez en una sesión desde que fichó por Aprilia.

El de Roses, que abandonó Yamaha tras su polémica actitud durante el Gran Premio de Estiria, dominó la jornada en Misano, donde ha conseguido la pole en las tres últimas citas, gracias a su crono de 1:32.666 de la primera sesión.

La aparición de la lluvia en la tanda vespertina, que provocó una dura caída a Iker Lecuona (KTM) de la que afortunadamente salió ileso, frustró los intentos de los pilotos por mejorar sus tiempos. Así, lideró la combinada por delante de Joan Mir (Suzuki) y del vencedor del pasado domingo en MotorLand Aragón, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que también hicieron valer sus cronos de la mañana.

Mientras, el líder de la categoría reina, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), fue séptimo (1:33.024), justo por detrás de los españoles Àlex Rins (Suzuki) y Pol Espargaró (Repsol Honda), y Marc Márquez (Repsol Honda) -segundo el pasado domingo- y Aleix Espargaró (Aprilia) cerraron el 'Top 10' de la jornada en la novena y la décima plaza, respectivamente.

En Moto2, el suizo Thomas Luthi (Kalex) hizo valer su marca de la sesión matinal (1:50.140) para imponerse en la combinada por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y el español Augusto Fernández (Kalex), que sí lograron mejorar sus cronos en la segunda sesión, aunque de manera insuficiente para desbancar al helvético.

El australiano Remy Gardner (Kalex), primero de la general, no tuvo una jornada afortunada y quedó relegado a la vigésima segunda plaza, lo mismo que el segundo del Mundial, el madrileño Raúl Fernández (Kalex), vigésimo quinto. El agua presente en la pista provocó caídas como la del tailandés Somkiat Chantra (Kalex).

Por último, en la cilindrada pequeña, el italiano Dennis Foggia (Honda) fue el más rápido del día por delante del líder del Mundial, el español Pedro Acosta (KTM), mientras que el perseguidor del murciano en la general, Sergio García Dols (Gas Gas), deberá mejorar el sábado después de ser decimoctavo en la combinada.

Foggia, ganador del pasado Gran Premio de Aragón, firmó un 1:42.009 en la primera sesión que, a pesar de que no pudo mejorar en la segunda, le valió para comandar la tabla de mejores tiempos del día. Acosta, decimocuarto en los primeros libres, remontó por la tarde para quedarse a muy poco del transalpino (1:42.346).