El piloto de MotoGP español Maverick Viñales abandona el equipo japonés Yamaha para firmar por un año, con opción a renovar, con la escudería italiana Aprilia para la temporada 2022, informó la propia escudería.

