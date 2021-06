El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha vuelto a ganar 581 días después al vencer el Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenting por delante del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1)

