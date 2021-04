Márquez: "Mi recuperación continúa y lo importante es que sigamos mejorando nuestra consistencia"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha seguido con su preparación física tras regresar a la competición en el pasado Gran Premio de Portugal, nueves meses después de su lesión en Jerez, circuito que acoge este fin de semana la segunda cita del Mundial 2021 y donde espera ser más consistente.

"Nos planteamos Jerez de la misma forma que Portimao; estamos aquí para seguir mejorando paso a paso y hacer el mejor trabajo que podamos. Mi recuperación continúa y lo importante es que sigamos mejorando nuestra consistencia", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez comentó que no ha seguido haciendo trabajo sobre una moto, siguiendo las indicaciones médicas, pero sí ganando fuerza y progresando en su adaptación física a las exigencias de un fin de semana de carreras.

"Volvemos al ritmo de las carreras; después de una semana productiva regresamos a la pista. He continuado trabajando en mi programa de recuperación para asegurarme de que mi condición física está mejorando y, siguiendo los consejos de los médicos, no me he subido a una moto desde Portugal", explicó.

El piloto de Cervera se lesionó de gravedad en su húmero derecho en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, y desde entonces estuvo nueve meses alejado de los circuitos, pasando tres veces por quirófano. Ahora, regresa con la intención de mejorar su séptima posición del GP Portugal.