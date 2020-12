Márquez recibe el alta

Marc Márquez volvió a pasar por quirófano el pasado jueves 3 de diciembre debido al estancamiento en la consolidación de su fractura en el húmero derecho. Esa operación se complicó por una infección en el hueso.

"La situación clínica postoperatoria de Marc Márquez ha sido considerada satisfactoria por su equipo médico del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Sin embargo, los cultivos obtenidos durante la cirugía de pseudoartrosis han confirmado que existía una infección previa en la fractura, que hará que Márquez se someta a un tratamiento antibiótico específico en las próximas semanas", comunicó la escudería en su momento.

Como ha informado Carlos Miquel en Tiempo de Juego, el piloto español ha recibido el alta este domingo después de que fuera satisfactorio el tratamiento de antibióticos que está recibiendo para combatir esa infección. Seguirá, por tanto, con dicho tratamiento, pero ya desde su casa en Cervera.

Después de 10 días en el hospital, ya estamos en casa��



After 10 days in the hospital, we arrive at home☺️ pic.twitter.com/FUoPkbqxNX