Márquez: "El objetivo a corto plazo es terminar carreras, estoy lejos de mi mejor condición física"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció este jueves que está "muy lejos de su condición física óptima", aunque se mostró "muy contento" por regresar en el Gran Premio de Aragón de este fin de semana, después de que todo haya avanzado "de manera positiva" tras la operación, al mismo tiempo que avanzó que las posibilidades de subirse al podio son "del uno por ciento".

"Estoy muy contento por regresar, no lo esperaba en Mugello, pero la cosas han avanzado de manera positiva desde la operación y me voy sintiendo mejor. Aún queda mucho por recorrer hasta el objetivo que quiero lograr, pero los resultados del test en Misano fueron muy positivos. Vimos que quizá teníamos posibilidades de estar en Aragón y tras hablarlo con todo el equipo decidimos venir. Lo más importante es preparar la moto, prepararme a mí y preparar la temporada de 2023", afirmó en rueda de prensa el piloto español.

El ocho veces campeón del mundo se marcó como objetivo a corto plazo "finalizar todos los fines de semana" que restan hasta el final del Mundial. "Es la única posibilidad que cabe en mi mente. Aquí no tendré ningún problema, pero luego llegan tres carreras consecutivas y la fatiga muscular no sé cómo va a reaccionar, pero en Honda entienden la situación. Tengo que ser honesto con mis condiciones. Dependerá de los tiempos de vuelta, si vas medio segundo más lento en una carrera, estresarás menos los músculos", explicó.

Después de 3 meses de mucho esfuerzo y trabajo duro… ¡Volvemos a la competición! Han sido días muy intensos y emocionantes antes de este GP tan especial ??????



FULL VIDEO: https://t.co/af5L2ypryN



-#MM93#STRON93Rpic.twitter.com/Ar2aBgy5Fl — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 15, 2022

"Es cierto que hay posibilidad de parar en medio de algún fin de semana ante carreras tan seguidas, pero mi objetivo es no parar y preparar bien la temporada de 2023", recalcó.

Tras 110 días sin disputar una carrera y la cuarta operación en su brazo derecho en dos años, Márquez no aspira a subirse al cajón este fin de semana. "Las posibilidades de podio son del uno por ciento, estoy muy lejos de mi condición física óptima. El hueso está consolidado, pero la masa muscular está muy lejos", auguró para su regreso en MotorLand.

"Es importante regresar en un circuito que te gusta porque sabes que vas a disfrutar, mi sueño era regresar en Aragón. Pero tengo que entender dónde comenzamos, qué ha pasado en estos años y tengo que mantener la calma", analizó.

Uno de los argumentos para volver en Aragón desde su lesión en Mugello, fueron los test en Misano. "El segundo día en Misano empecé a recobrar las sensaciones. La moto no gira como me gustaría, no tenemos suficiente 'grip' ni aceleración. Al final la moto es mejor que el año pasad, pero el resto ha mejorado más", informó sobre el estado actual de la Honda.

"Honda es Honda y yo no soy la persona indicada para decidir cómo organizar la empresa. En Misano probamos un basculante Kalex, están trabajando arduamente, entienden que estamos lejos de Ducati y Aprilia, pero están involucrados en el proyecto. El año que viene tendré un compañero fuerte (Joan Mir), necesitaremos buenas herramientas", insistió, antes de avanzar que ese nuevo basculante podrían probarlo en MotorLand.

Finalmente, Márquez valoró el anuncio de retirada del tenista suizo Roger Federer. "Es como cuando Valentino Rossi se retiró aquí. Son referentes, siempre he sido seguidor de Rafa Nadal, pero la clase de Roger también era diferente. No solo llegan a los deportistas sino a todo el mundo", elogió.