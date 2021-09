Márquez: "Cuando sientes dolor no disfrutas sobre la moto"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en la pasada carrera de Motorland en Alcañiz, dijo este jueves que en el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini que se disputará este fin de semana en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático su "objetivo es estar cerca de los pilotos de cabeza".



"Aragón fue un gran fin de semana y pudimos volver al podio, lo que nos ha dado una motivación adicional para seguir progresando, pero es cierto que aquí, en Misano, volvemos a nuestra situación real, que no está muy alejada de los pilotos punteros, pero aún está un poco lejos de mis posibilidades, pues sigo sin pilotar como quiero. Seguro que en el FP1 entenderé perfectamente dónde estoy y qué puedo conseguir este fin de semana", aseguró Marc Márquez en la conferencia de prensa previa al inicio del gran premio.



Además, tras el gran premio italiano, los pilotos del equipo Repsol Honda tendrán dos jornadas de test. "Vamos a introducir nuevas piezas para la próxima temporada, pero es verdad que al ser un prototipo de moto siempre estará en constante evolución y hay que seguir trabajando en la moto y en mis habilidades y rendimiento", explicó. "Si mejoramos un poco en ambos sentidos podremos luchar por el campeonato, pero si tenemos problemas en alguna de estas facetas, tendremos dificultades", añadió.



"Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo, pero no estoy disfrutando, por el momento sólo disfruto un par de vueltas y en algunas curvas, pero cuando sientes dolor no disfrutas. Disfruto en algunos momentos pero no se puede decir que sea plenamente", recalcó Márquez sobre su situación actual.



"El plan es entender cómo se puede mejorar para las próximas carreras y ahora, hasta Austin, tendremos dos semanas y trataremos de trabajar en casa para dar un paso adelante, pues ahora llevo dos carreras seguidas", comentó.



"Tendría que descansar tres días, pues en caso contrario me duele, y luego tienes que entrenar dos días más y ya tienes que ir volando a otro circuito, y esa no es la forma en la que trabajaba en el pasado porque ahora tengo un plan específico trazado, pero por el momento vamos a tratar de trabajar. El plan es trabajar para intentar mejorar cositas, pero el plan A es trabajar en mí mismo", insistió.