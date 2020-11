Márquez critica la decisión de MotoGP de no sancionar a los pilotos de Yamaha por sus ventajas mecánicas

Los comisarios FIM de MotoGP han decidido este jueves sancionar a Yamaha, aunque no a sus pilotos, por saltarse el protocolo que obliga a obtener una aprobación unánime de los MSMA, la asociación de constructores, en lo referido a las modificaciones técnicas de los motores.

Según informó MotoGP en su página web este jueves, Yamaha recibió la notificación de los comisarios en una reunión, en el marco del Gran Premio de Europa que se celebra esta semana en el circuito español de Cheste (Valencia).

La sanción no afecta a los puntos conseguidos por sus pilotos y sí al Mundial de Constructores, 50 puntos menos para Yamaha, 20 para el equipo Monster Energy Yamaha en el Campeonato de Equipos y 37 puntos de sanción para el equipo Petronas Yamaha SRT en el Campeonato de Equipos.

