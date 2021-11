Márquez no correrá en Portimao por una leve contusión en la cabeza

El piloto español Marc Márquez no podrá disputar este fin de semana el Gran Premio del Algarve al haber sufrido el pasado sábado "una leve contusión en la cabeza" mientras se entrenaba, informa su equipo, el Repsol Honda.

"Este pasado sábado, mientras se preparaba para la cita de Portimao en uno de sus entrenamientos habituales de 'off-road', Márquez sufrió una caída que le provocó una leve contusión en la cabeza", señala la escudería en un comunicado.

Marc Marquez to miss Algarve Grand Prix



This past Saturday Marc Marquez, while preparing for the Algarve Grand Prix with one of his standard off-road training sessions, suffered a fall that caused a slight head concussion.https://t.co/WdDGicQ4CIpic.twitter.com/mXNJtvnjGC