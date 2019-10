Márquez ve "casi imposible" superar los 15 mundiales de Agostini: "Sería ganar el doble de lo que he ganado"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), recién llegado a España tras conquistar el octavo Mundial de su carrera, ha asegurado que intenta "apartar la mirada" de todos los comentarios sobre su histórica carrera, ya que solo quiere "vivir el presente", pero ha reconocido que se le pone "la piel de gallina" cuando ve que la gente pone su nombre a la altura de "leyendas ya no solo del motociclismo, sino del deporte".

"Intento apartar la mirada y seguir mi camino. Lógicamente yo también veo lo que se dice y cuando escuchas tu nombre rodeado de leyendas ya no solo del motociclismo, sino del deporte, se te pone la piel de gallina. Si cuando me retiro, que ojalá que dentro de muchos años, estoy alrededor de todos esos nombres estaré muy orgulloso", valoró Márquez ante la prensa en la sede de Repsol en Madrid.

A siete títulos del piloto más laureado de la historia, Giacomo Agostini, el campeón de MotoGP no descartó llegar algún día a esa cifra. "Nunca diré imposible, pero veo casi imposible igualarle porque significa ganar casi el doble de lo que tengo ahora. Nunca me he obsesionado con nada, solo quiero disfrutar de mi pasión", recalcó Márquez, que se fija en grandes estrellas de otros deportes para crecer.

"Este año era difícil mejorar, pero uno de mis ídolos es Rafa Nadal, lo ves y siempre está mejorando, Messi marca un gol increíble y luego marca otro mejor. Es ahí donde intento tener el espejo para mejorar. Está claro que en este deporte el rival te marca el nivel", recordó, satisfecho tras cumplir "un año de ensueño".

"Hemos conseguido el título y muy orgullosos de la forma que lo hemos conseguido. Vamos sumando y creciendo a nivel estadísticas, títulos, 'poles', pero me gusta vivir el presente, no el pasado ni el futuro, nunca me he obsesionado en un número ni un nombre. La edad va pasando y voy intentando ser más maduro, gestionarlo todo más. 2014 fue un año muy bueno, pero tenía ese punto de inmadurez y de inconsciencia. Es ahí donde he completado el año más sólido de mi carrera deportiva", reflexionó.

"EL INVIERNO MÁS DURO" CON LA MEJOR RECOMPENSA

En cuanto a su enorme superioridad sobre los demás pilotos de Honda, recordó que cuentan con "una moto idéntica" a la suya. "Honda hace una moto y el piloto debe tener capacidad de adaptación. Los tres pilotos que llevamos la misma moto tenemos las misma directrices para la evolución, pero hay técnicos detrás que son humanos y a veces la solución es mejor o peor, y ahí es donde debes adaptarte y sacar lo mejor de cada situación", recalcó.

En este sentido, refirió entre risas que "cuanto más flojos sean los rivales mejor, no pasa nada". "Es cierto que estamos en una época de MotoGP donde hay mucha igualdad mecánicas. Antes solo había cuatro motos capaces de ganar carreras y el Mundial, ahora hay mínimo ocho. Te debes saber reinventar y aprender de veteranos como Jorge (Lorenzo) o Valentino (Rossi)", señaló.

Márquez subrayó que su sexto título en MotoGP ha llegado tras completar "uno de los veranos más duros" de su carrera por una operación de hombro. "Si temiera hacerme daño no subiría a la moto. Cuando eres pilotos sabes que estás expuesto a lesiones cuando menos te lo esperas. Si quieres ser campeón tienes que estar dispuesto a todo y si tienes que caer 20 veces para buscar los límites, lo tienes que hacer. Me gustaría caerme menos", reconoció.

En cuanto a su posible renovación con el equipo Repsol Honda, aclaró que hasta ahora ha estado "centrado al cien por cien en el campeonato". "Está claro que ahora se empezará a hablar durante el invierno, cada vez se habla antes de los contratos. Mi prioridad es escuchar a Honda por ellos me han dado la oportunidad de estar aquí y de conseguir todo esto" agradeció.

SOBRE ROSSI: "YO SÉ DIFERENCIAR LAS COSAS"

Preguntado por su rivalidad con Rossi, recordó que el italiano declaró que su rival era "merecedor del título". "Entiendo eso como una felicitación. Los pilotos cometen errores en sus carreras que les hacen perder Mundiales. Son reacciones de un piloto que ha hecho mucho por el motociclismo y que todavía está haciendo mucho. Yo sé diferenciar las cosas y lo que está haciendo con su edad hasta al alcance de muy pocos", dijo sobre el 'Doctor'.

Otro de los que le felicitó tras su victoria en Tailandia fue su compañero Jorge Lorenzo. "Con Jorge siempre tengo buena relación. Me deseó suerte antes de la carrera, somos lo suficientemente profesionales para dejar la rivales dentro de la pista. Es mi compañero de equipo, no ha tenido su mejor año ni la mejor suerte porque se ha lesionado en momentos que parecía que le cogía el punto a la Honda. Espero que supere este bache", le deseó.

Respecto a su hermano Alex, apuntó que "está haciendo un año muy bueno y se está ganando a pulso el campeonato". "Pero quedan cuatro carreras donde gestionar la presión. Yo no le voy a poner más presión de la que ya tiene, que lo disfrute y esté lo más concentrado posible. Si lo intenta y no sale, al menos que tenga la conciencia tranquila. En casa yo soy su mayor ayuda y él es mi mejor ayuda", dijo.

Por último, el piloto de Cervera descartó la posibilidad de correr algún día el Rally Dakar. "Me gusta mucho la tierra y alguna vez lo he hablado con mis amigos, pero me haría daño. Hay que ser realista, los pilotos que van al Dakar tienen mucha experiencia, van muy rápido y no es un circuito cerrado. Me gusta probarlo todo, ya probé un Fórmula 1, y nunca digo que no lo probaría, pero nunca voy a competir en el Dakar", concluyó.