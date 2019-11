Márquez acaba el Mundial ganando en Valencia; Lorenzo se despide con un 13º puesto

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se adjudicó una nueva victoria, la duodécima de la temporada, al ganar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito "Ricardo Tormo" por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19).

