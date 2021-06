Marc Márquez, sobre su brazo: "Seguiremos los pasos correctos cada semana"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha asegurado que seguirán los "pasos correctos cada semana" para no forzar su dolorido brazo derecho, si bien en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que acoge este fin de semana el GP de Catalunya, querrá hacerlo bien y más con algo de público en la grada.

"Sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde queremos ir y seguiremos los pasos correctos semana a semana", aseguró el piloto de Cervera en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez, que se fue al suelo en la segunda vuelta del pasado GP de Italia, en Mugello, cree no obstante que fue un buen fin de semana para él. "Aunque nuestra última carrera no fue buena, en general Mugello fue un fin de semana con algunos aspectos positivos para nosotros, ya que fui bastante consistente", comentó.

"En Montmeló parece que volverá a haber aficionados en las tribunas, la afición da un gran ambiente y será muy bonito volver a ver a la gente en las gradas del GP de casa", se sinceró el catalán.

