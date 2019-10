Marc Márquez protagoniza una de las salvadas del año y un pequeño incidente con Lorenzo

Marc Márquez poco más o menos que le "quitó la almohada" a su compañero Jorge Lorenzo en el minuto final de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.

Con las imágenes de televisión en la mano, la secuencia no pudo quedar más clara, Marc Márquez había protagonizado sus dos primeros parciales de la última vuelta en vuelta rápida de la sesión, si bien en el tercero cedió algo de terreno respecto a los más rápidos pero, en cualquier caso, estaba en su mejor vuelta personal, y es entonces cuando al entrar en la curva once se encuentra por el interior a su propio compañero de equipo rodando mucho más lento.

El "toque" entre ambos se hizo inevitable y en el mismo el protector de la maneta del freno delantero de la Repsol Honda de Jorge Lorenzo saltó por los aires, mientras Marc Márquez se giraba para mirarlo y, en cierta medida, echarle la bronca por la situación que había forzado al rodar muy despacio en la zona rápida de la trayectoria ideal.

No acabó ahí la situación ya que poco después todos los pilotos pararon en la conocida como zona de salidas, en donde se practica el momento de la misma antes de regresar a sus respectivos talleres y ahí, el primero en llegar fue Marc Márquez, que paró a esperar su momento e instantes más tarde se detuvo a su lado Jorge Lorenzo, a quien miró y, acto seguido, se llevó las dos manos al lateral izquierdo del casco para apercibirle poco más o menos de que estaba dormido. Arrancó y se marchó a su taller.

Marc Márquez restó importancia al incidente que protagonizó con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, al señalar sonriendo que "son momentos calientes ahí en pista; hacía treinta segundos estaba en el suelo y fuera de la Q2, así que no son más que momentos de calentón".

En cualquier caso, en tono conciliador, Marc Márquez comentó que "con Jorge, compañero de equipo, está claro que la acción se habla más". "He estado ahora en su oficina y todo está bien; está claro que él tiene su punto de vista y yo el mío, pero simplemente tenemos que estar atentos".

"Ha habido ese ligero contacto que ha hecho que saltase su ala y he ido a su oficina para hablar de esto ya que tenemos que estar todos atentos pues si rodamos lento, sobre todo si es en los últimos diez minutos, se tiene que mirar atrás. Tú no puedes ir lento por en medio de la trazada porque vienen pilotos que van mejorando tiempo para entrar en la Q2, simplemente eso", continuó Márquez.

"Está claro que él no me ha visto y no ha sido intencionado, pero se tiene que estar atento durante esas vueltas si vas lento, tienes que ir mirando para atrás; está claro que no tenía más espacio dentro, pero es que no tienes que estar dentro porque es la trazada buena, tienes que estar por el exterior", explicó.

Márquez aclaró que no pide ninguna sanción. "Y menos si es para mi compañero de equipo, no creo que fuese lógico, pero somos pilotos, tenemos experiencia y simplemente hablando se entienden las cosas".

"Sí es cierto, y es lo que le he dicho, que hay que vigilar cuando vas por dentro porque no es la primera vez, no por estorbar en la vuelta sino por el peligro, sobre todo en esta pista, ya que vienes muy rápido y en la curva nueve yo iba detrás y Iannone no le ha embestido de milagro, pero bueno, simplemente hablarlo y está claro que cuando te pasa una vez ya estás más atento", dijo Márquez.

Durante la sesión, el piloto de Repsol Honda volvió a protagonizar una de sus espectaculares salvadas.

Una salvada inverosímil con 70º de inclinación. Ya podéis tirar a la basura los libros de física y olvidar las leyes sobre la gravedad...#AustralianGP ���� #MotoGP �� pic.twitter.com/jjOC0ozjJ9 — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2019

"Hemos llegado a 70 grados, que es récord de inclinación, pero sí que esta vez, con la salvada, me he ido incluso fuera de la pista y hubo un momento cuando me iba hacia dentro que iba a dejar ya la moto porque pensaba 'esto no se salva' pero antes de hacerlo he pensado 'venga, vamos a ver qué pasa'. He dado gas y se ha levantado la rueda un poco y he podido salvarla".

Jorge Lorenzo aseguró que "el toque se podía haber evitado por mi parte y por la suya". "Se pudo evitar, yo dejándole pasar, si hubiera mirado antes atrás y haber ralentizado mucho más mi velocidad, para dejar pasar a Marc y a otros pilotos que tenía atrás; una vez que no miré para atrás, lo que ha sido mi culpa, porque tenía que haberlo hecho, él quería hacer esa vuelta rápida que no había conseguido hasta entonces para entrar en la Q2 y ha ajustado mucho, la verdad, la distancia conmigo", explicó Lorenzo.

"Yo he intentado irme lo más al interior posible. Iba en la línea blanca, ya que en el piano, con la máxima inclinación, te caes. Y no podía hacer otra cosa que estar en esa posición. Él, para perder el menor tiempo posible y hacer menos metros, ha intentado ajustar mucho y nos hemos tocado", dijo el piloto de Repsol.

"Entiendo su versión sobre mi falta de mirar atrás y yo creo que él ha ajustado mucho, pero también entiendo que tenía que hacer esa vuelta; seguramente no tenía pensado tocarme, pero ha ajustado mal la distancia. Se podía haber evitado si hubiera mirado atrás, pero, aún cometiendo ese error, se podía haber evitado si él deja 20 centímetros de margen. Quizá hubiese perdido algunas milésimas o centésimas, pero no nos hubiésemos tocado", reconoció.