Marc Márquez mejora de su diplopía y sigue en su camino al Mundial 2022

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) progresa favorablemente de su episodio de diplopía (visión doble) que sufrió a raíz de una caída cuando entrenaba para el Gran Premio del Algarve en Portugal y sigue un tratamiento conservador además de un plan de entrenamiento para estar en el Mundial 2022.

Marc Marquez progresses adequately with diplopia diagnosis



Periodic visits to his trusted ophthalmologist to assess the evolution of his vision over the past two months have deemed the progress made favorable and Marquez will continue his treatment plan.https://t.co/Qf9X9jfhV8pic.twitter.com/cDjO8ZZnPg