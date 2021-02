Marc Márquez evoluciona favorablemente de su lesión en el húmero derecho

El equipo médico del Hospital Ruber Internacional de Madrid, dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e integrado por los doctores Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal y Andrea García Villanueva, ha constatado una situación clínica favorable en la recuperación de la lesión sufrida por Marc Márquez (Repsol Honda).

A further review of Marc Marquez at the Hospital Ruber Internacional, 10 weeks after surgery for an infected pseudarthrosis of the right humerus, has confirmed a favourable clinical situation.



