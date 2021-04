Marc Márquez: "No estoy convencido de que pueda acabar la carrera"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto al final de la segunda clasificación para el Gran Premio de Portugal de MotoGP que este domingo se disputará en el circuito de Portimao, reconoció que es posible que tenga que parar antes de tiempo en una carrera prevista a 25 vueltas.

"Lógicamente, no estoy convencido al ciento por ciento de que pueda acabar la carrera, no lo sé, no sabría qué responder, salgo a carrera y confío en que sí que pueda acabar, pero ¿en qué ritmo?; pues cuanto más ritmo más fuerza tendré que hacer y esta será la incógnita", explicó el piloto de Repsol Honda, que ha estado apartado de la competición nueve meses por una fractura de húmero.

"Mañana hemos planificado unos entrenamientos a muy pocas vueltas, simplemente para probar la moto. Es cierto que para salir preparados a la carrera tienes que hacer ese entrenamiento bien, pero no es mi objetivo, más bien quiero hacer uno corto para probar la moto", comentó Márquez.

"Luego, en carrera, ya espabilaré para coger el ritmo y entender las primeras vueltas y poco a poco ver cómo me voy encontrando, pero existe esa mínima posibilidad, es poca, pero existe la posibilidad de que me tenga que parar, y si es así, lo haré, no creo que cambie mucho pues creo que en las posiciones que acabaré no cambiará mucho tener cinco puntos más o menos", reconoció el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Durante la primera clasificación siguió la estela del actual campeón del mundo, Joan Mir (Suzuki GSX RR), quien dijo estar "mosqueado" por esa actitud, pero Marc Márquez "quitó hierro" al asunto: "En ningún momento he ralentizado la marcha más de lo normal, creo que la vuelta más lenta que he hecho no sé si ha sido dos o tres segundos más lento de un tiempo normal, y al final me he buscado la vida, es lo que me tocaba".

"Sé que no es que se deba hacer y que da rabia al piloto al que se lo haces, pero a mí me lo han hecho muchas veces cuando estaba en forma y ahora lo necesito", reconoció Marc Márquez, quien aseguró que ha hecho "todo el fin de semana solo, tirando solo".

"En la Q1 necesitaba saber exactamente dónde estaba perdiendo y seguir otra moto y ahí he elegido al campeón del mundo, al que está pilotando mejor, podía haber elegido a mi hermano, que se hubiese callado", exclamó entre risas.

"He elegido al mejor, he salido de boxes, nos hemos encontrado y lo he hecho, luego en la Q2 ha pasado algo similar con Rins, pero tampoco lo he seguido tan de cerca ya que no he visto que me fuese muy, muy bien. He hecho un 39.4, bueno, es motociclismo y te tienes que buscar la vida cuando vuelves de una lesión de nueve meses y estás en pista pues intentas aprender de todos los rincones", dijo.

Sobre su sexta posición, Marc Márquez reconoció que no se lo habría imaginado nunca: "No lo habría pensado para nada. Cuando me he visto sexto a dos décimas de la 'pole', sí que Bagnaia ha hecho un tiempo muy bueno, pero le han cancelado la vuelta, así que estoy a dos décimas y sí que es algo que no es mi posición, está saliendo pero no lo entiendo, no lo entiendo".

"No lo sé y tampoco siento que esté pilotando bien y rodando bien, voy muy rígido todavía encima de la moto, pero el equipo me está ayudando mucho y hemos empezado ya a adaptar la moto a mi estilo de pilotaje más que a lo que tenían de base en Honda, y eso me ha ayudado a dar el paso en la Q1 y la Q2", afirmó Márquez.

El piloto de Repsol Honda señaló que está en permanente contacto con los médicos que le operaron en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña. "Es el pacto que tenemos, hablé con ellos ayer y hoy les volveré a llamar", desveló.

"Sí es verdad que ayer los dos, tanto como mi fisioterapeuta Carlos, decían que hoy me levantaría peor, como también mañana, con menos energía, pero todos los dolores que tengo, las molestias en el codo y en el antebrazo, son de tanto tiempo sin montar", añadió.

"En el gimnasio puedes trabajar, pero la fuerza que haces con los dedos en una frenada, en una aceleración con el antebrazo, los flexores del codo y todo eso, son músculos que en una MotoGP se trabajan mucho más y el brazo se tiene que ir adaptando", subrayó.