Marc Márquez domina una sesión pasada por agua

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dominó la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans y que comenzó pasada por agua, unas condiciones que validaron el resultado de la segunda serie de pruebas libres para el pase a la clasificación oficial.

�� @marcmarquez93 ends FP3 on top!



The eight-time world champion denies @lorysava32 in the dying seconds! ��#FrenchGP ���� pic.twitter.com/jtcODvaGdJ