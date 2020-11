Manzi da la campanada y pone en el mapa a MV Augusta

El italiano Stefano Manzi hizo historia al batir el récord absoluto del circuito y firmar la primera pole para MV Agusta desde 1975, que también supone la primera posición de salida de su trayectoria en el Mundial. El de Rimini, de 21 años, superó en el último momento al español Héctor Garzó (Kalex), que deberá conformarse con la segunda plaza. Además, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) completará la primera fila de la parrilla.

