Magistral victoria de Sergio García Dols y se convierte en el nuevo líder del mundial

El español Sergio García Dols (GasGas) consiguió una magistral victoria en el Gran Premio de Argentina de Moto3, disputado en el circuito de Termas de Río Hondo, tras protagonizar el "adelantamiento perfecto" en la última vuelta sobre el italiano Dennis Foggia (Honda), al que además arrebata el liderato en la clasificación provisional del mundial.

García Dols se vio superado por Foggia en la penúltima vuelta y luego por el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) en la última, pero el español no cejó en su empeño y recuperó, primero la plaza sobre el asiático, y de manera espectacular sobre el italiano, en el mismo punto en que éste le había doblegado una vuelta antes con un adelantamiento prácticamente de "tiralíneas".

El pupilo de Jorge Martínez "Aspar" es el nuevo líder del campeonato del mundo con 58 puntos, cuatro más que Dennis Foggia y ya con treinta sobre el siguiente clasificado, su propio compañero de equipo, Izan Guevara, que se tuvo que retirar con problemas técnicos cuando pugnaba con sus rivales por la primera plaza.

Sergio García Dols (GasGas) no dejó lugar para la duda y nada más apagarse el semáforo salió como una exhalación para afrontar en primera posición la curva de final de recta, muy cerca de la línea de meta, perseguido por el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y con el también español Izan Guevara (GasGas) tras su estela, aunque antes de cumplirse el primer giro ya había superado al nipón.

Sasaki tuvo que cumplir con una sanción impuesta tras la carrera de Indonesia y después de hacer la vuelta rápida de sanción regresó a carrera en la decimosexta plaza.

El líder del mundial, el italiano Dennis Foggia (Honda) no estuvo demasiado afortunado en esa primera vuelta, en la que perdió una posición y pasó de la undécima que ocupó en la salida, la duodécima, aunque peor le fue a la única fémina del campeonato, la española Ana Carrasco (KTM), que tuvo problemas técnicos en su moto que la obligaron a entrar en su taller en esa primera vuelta de carrera.

Sus mecánicos consiguieron detectar una avería en el selector de la caja del cambio de su moto, que pudieron reparar rápidamente para que la piloto de Cehegín pudiese volver a pista en última posición, a dos vueltas de sus rivales, con el objetivo de acumular el máximo de kilómetros y vueltas en su nuevo reto en la categoría de Moto3, aunque en la séptima vuelta se fue por los suelos y ya sí dijo adiós definitivo a la carrera argentina.

Por delante, Izan Guevara superó a su compañero de equipo Sergio García Dols para liderar la carrera a partir del segundo giro y marcar la primera vuelta rápida de carrera en un claro intento de romper la misma desde los primeros compases de carrera.

Guevara y García lograron unos metros de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el español Jaume Masiá (KTM) y en el que estaban prácticamente todos los favoritos de la categoría, con el líder del mundial Dennis Foggia noveno ya en la quinta vuelta, en la que Sasaki era decimocuarto.

La primera "víctima" de la carrera fue el español Xavier Artigas (CFMoto), que tuvo problemas mecánicos en la sexta vuelta sin posibilidad de continuar; casi al momento se anunció la sanción al turco Deniz Öncü (KTM) de una "vuelta larga" por acortar el circuito en la curva nueve.

En el octavo giro Jaume Masiá, que salía duodécimo en la formación de salida, consiguió alcanzar a los dos escapados en cabeza de carrera, y tras su rebufo estaban también el italiano Andrea Migno (Honda) y el brasileño Diogo Moreira (KTM), por lo que el dúo de cabeza pasó a ser un quinteto, con otros siete pilotos un poco más atrás y encabezados por el líder del mundial, Dennis Foggia.

En esa misma vuelta Adrián Fernández (KTM) fue sancionado como Öncü por acortar en la curva nueve.

Dos vueltas más tarde, en el décimo giro, golpe de efecto en cabeza de carrera, en donde Izan Guevara rompe el motor de su GasGas y se ve obligado a abandonar.

El quinteto se quedó en cuarteto, Migno, García Dols, Masiá y Moreira, con 1,2 segundos de ventaja sobre Dennis Foggia, que apenas una vuelta más tarde desapareció, ya con el italiano metido de lleno en la pelea por el podio y la victoria, pero nuevamente con Sergio García Dols intentando nuevamente escaparse en solitario.

Jaume Masiá se fue en busca de García Dols, pero en la curva trece del decimoquinto giro, a seis vueltas del final, el piloto de KTM se vio embestido por detrás por el italiano Andrea Migno y aunque el español intentó continuar acabó entrando en su taller y retirándose.

Pero en la penúltima vuelta Foggia sorprendió a García Dols en la curva trece y poco después también el compañero de equipo de aquél, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), pero el piloto de GasGas no había arrojado la toalla y volvió a superar primero al japonés y luego al italiano en el mismo punto que éste lo había hecho una vuelta antes y prácticamente en paralelo a su rival durante absolutamente toda la curva.

Un adelantamiento magistral que valía la primera victoria española de la temporada. por delante de Dennis Foggia y de Ayumu Sasaki.

Daniel Holgado (KTM), fue séptimo, por delante de Carlos Tatay (CFMoto), Adrián Fernández (KTM), decimotercero, Iván Ortolá (KTM), decimoquinto, y Gerard Riu (KTM) como el último piloto español clasificado en la vigésimo segunda posición.