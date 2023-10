Luca Marini, Arón Canet y Diogo Moreira firman las poles en Mandalika

Marini se estrena en MotoGP

El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) ha logrado su primera 'pole position' y un nuevo récord absoluto del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika, en donde fallaron en sus objetivos tanto el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) como el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23).

Jorge Martín gana la carrera sprint y asalta el liderato del Mundial El madrileño aprovechó su victoria en Mandalika y el octavo puesto de Bagnaia para colocarse líder de MotoGP. Los italianos Marini y Bezzecchi completaron el podio de la prueba. 14 oct 2023 - 10:18

Bagnaia falló en la primera clasificación, en la que quedó fuera del pase a la segunda, eliminado por su propio compañero de equipo Enea Bastianini, y Jorge Martín no supo aprovechar esa oportunidad y acabó sexto la clasificación definitiva con caída incluida.

Junto a Marini, en la primera línea acabaron Maverick Viñales, que se quedó a 31 milésimas de segundo del italiano, y Aleix Espargaró, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y Jorge Martín en la segunda.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), Marc Márquez (Honda RC 213 V), que se cayó en el tramo final de la clasificación sin consecuencias para su integridad física, y Marco Bezzecchi ocuparán la tercera, con el australiano Jack Miller (KTM RC 16), el italiano Enea Bastianini y el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), en la cuarta.

Canet firma una apretada pole en Moto2

En Moto2, el español Arón Canet (Kalex) logró su segunda pole del año por delante de su compatriota Manu González (Kalex) y del checo Filip Salac (Kalex), mientras que el líder del campeonato, Pedro Acosta (Kalex), arrancará desde la cuarta plaza de la parrilla. El de Corbera, que firmó una mejor vuelta de 1:34.155, lideró una Q2 en la que los cinco primeros pilotos acabaron en menos de una décima, con Fermín Aldeguer (Boscoscuro) cerrando ese 'Top 5' en el circuito de Mandalika.

El italiano Tony Arbolino (Kalex), principal rival de Acosta por el título -se encuentra segundo en la general a 50 puntos del murciano-, partirá décimo después de una sesión en la que sufrió una caída y deberá remontar posiciones si no quiere que el de Mazarrón le de otro 'pellizco' al Mundial.

Además, Sergio García Dols (Kalex) comenzará duodécimo; Albert Arenas (Kalex) lo hará decimocuarto, justo por delante de Jeremy Alcoba (Kalex), Marcos Ramírez (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro) saldrán decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente; Alex Escrig (Forward) partirá vigésimo primero e Izan Guevara (Kalex), vigésimo séptimo.

Diogo Moreira sorprende en Moto3

Por último, en Moto3, el piloto brasileño Diogo Moreira (KTM) se garantizó la primera posición de salida para la carrera del domingo al establecer un crono de 1:39.085, que le permitió superar por menos de una décima al líder de la categoría pequeña, el español Jaume Masià (Honda).

El de Algemesí, en plena lucha por el campeonato y con siete puntos de ventaja sobre el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y nueve sobre Dani Holgado (KTM), se aseguró el segundo lugar, por delante del 'rookie' colombiano David Alonso (GasGas), que a pesar de haber ganado ya en el Mundial no sabía hasta ahora lo que era salir desde primera línea.

Mientras, Holgado saldrá séptimo en busca de recortar puntos a Masià, y Sasaki lo hará una fila más atrás, undécimo y justo por detrás de David Muñoz (KTM), que comenzará la cita décimo. Además, Iván Ortolá (KTM) iniciará duodécimo. Entre el resto de españoles, Adrián Fernández (Honda) comenzará decimocuarto, José Antonio Rueda (KTM) arrancará decimosexto, Ana Carrasco (KTM) lo hará vigésima quinta y Xavi Artigas (CFMoto), vigésimo sexto