Los pilotos de MotoGP reconocen que "era muy peligroso" correr con tanto viento

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que era "muy peligroso" pilotar durante la FP4 del Gran Premio de Australia y que por "razones de seguridad" los pilotos han decidido cancelar la sesión y aplazar la calificación al domingo, un día que tendrán "ocupado" al tener que concentrar todo.

"En mi opinión, era muy peligroso; hacía viento y con la velocidad que se alcanza en este circuito, se nota mucho. Yo he pilotado solo y el viento afectaba, pero parece que cuando adelantabas a otro piloto, como ha sucedido con Zarco y Oliveira, se hacía mucho más patente", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Los pilotos se han reunido con Dirección de Carrera y han optado por no seguir. "Por razones de seguridad, hemos decidido cancelarlo. No era necesario arriesgarse tanto en el entrenamiento cronometrado, estábamos al límite de poder pilotar y al final mañana tenemos otro día para hacerlo. Será un día ocupado con el 'warm-up', el entrenamiento cronometrado y la carrera, pero no es el fin del mundo", indicó.

Su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, ha coincidido en el diagnóstico. "Hoy hemos tenido condiciones muy extremas debido al viento; ya en el FP3 se ha visto que era un poco peligroso. En el FP4 ha ido a peor y, después de la caída de Oliveira, los pilotos nos hemos reunido y hemos estado de acuerdo en que parar el entrenamiento era la mejor decisión", subrayó.

"Las condiciones con el viento eran peligrosas, especialmente debido a que las ráfagas lo hacían impredecible. Mañana será un día ocupado y debemos esperar que por la mañana haga sol y calor, para que podamos hacer todo lo que está previsto", finalizó.

Joan Mir (Suzuki GSX RR), explicó que él, que ha corrido en Moto3 y Moto2, en su vida se había encontrado "unas condiciones tan extremas". "Igual no había tanto viento como ahora o por algún momento no lo había notado así, creo que eran unas condiciones extremas", destacó.

"Las condiciones eran muy difíciles, no había rodado en mi vida en estas condiciones, en las curvas te levantaba la parte delantera de la moto y la rueda. En la primera curva vas en sexta marcha y hay un momento que baja un poco y luego viene la frenada, en ese momento la moto se levanta un poco y ha sido cuando le ha venido una racha fuerte de viento a Miguel (Oliveira) y ha desaparecido, se ha ido hacia lo verde", narró Mir.

"Creo que han tomado la decisión correcta, estaba muy delicado y ha ido a más el viento, por lo que así no se puede salir a pista", recalcó. "La verdad es que han escuchado a todos los pilotos y eso se agradece, porque hay algunas veces que siempre escuchan a los mismos y eso no tiene que ser así", comentó.

Alex Rins (Suzuki GSC RR) dijo no recordar unas condiciones tan difíciles "con frío, viento y lluvia, todo tan difícil, no", comentó el piloto, que destacó que "al final lo que se ha decidido por mayoría es que no se salga por seguridad". "Lo que no tiene mucho sentido es que nosotros hayamos cancelado los entrenamientos y Moto2 y Moto3 los hayan hecho, lo que me preocupa es la carrera y si hemos cancelado hoy por estas condiciones, ¿qué pasará mañana?", se preguntó Rins.

Pol Espargaró (KTM RC 16) reconoció que "no es lo mismo correr en una MotoGP que en una Moto2 y Moto3, porque las inercias son mayores por el peso y está claro que no eran las mejores condiciones, pero aquí hemos corrido en peores condiciones".

"Si una situación es muy extrema y muy peligrosa, por qué haces 10 vueltas", se preguntó Pol Espargaró, quien dijo no entender bien que "sí, es cierto que era peligroso, pero igual que se han hecho las clasificaciones de Moto2 y Moto3, y no se ha parado el tercer libre, ni el cuarto hasta que se ha caído Oliveira".

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) reconoció que "el viento no era sólo demasiado fuerte, sino también inconstante, demasiado peligroso para continuar en pista" y aseguró que no le gustó mucho la decisión de hacer las clasificaciones el domingo ya que "hubiese hecho la parrilla con los tiempos de los libres".

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) afirmó sobre la cancelación que "la seguridad es la prioridad y ha sido una decisión correcta parar". "Estaba preparado para continuar, había una pequeña posibilidad de poder hacerlo, pero sí que habría sido demasiado arriesgado, era muy probable que hubiese alguna otra caída como la de Oliveira", reconoció el piloto de Yamaha.