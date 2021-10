Los pilotos critican la seguridad de Austin: "Esta pista no es segura para correr"

Tras conocerse qué pilotos saldrán en primera línea para afrontar como líderes el circuito de Austin, muchas voces han surgido para criticar el estado del asfalto texano debido a la gran cantidad de baches que convierten el trazado en uno de los más peligrosos que hay en el listado de circuitos.

Desde el viernes con los libres, varios pilotos comenzaron a quejarse. El estado del asfalto no está en condiciones de correr sobre él por lo que no es ninguna locura asegurar que la gran mayoría votaría por no correr este domingo. No obstante, no hay ninguno con la suficiente autoridad como para forzar la maquinaria y evitar que se lleve a cabo la carrera. “Si volvemos aquí el año que viene y no han reasfaltado, no vamos a correr. De ninguna manera. Y creo que hablo por todos los pilotos cuando digo esto”, afirmaba de forma rotunda, Joan Mir.

“Me encanta este circuito, pero los baches están en el límite. Ahora mismo es un circuito crítico. Cada año ha ido a peor. Para mí no es peligroso, pero no es agradable pilotar así. Hace que la moto sea inestable”, aseguraba Marc Márquez.

Otros protagonistas como Valentino Rossi, se mostraron rotundos a la hora de hablar sobre el tema. “Seguramente correr en una pista así, con tantos baches, acaba siendo peligroso”. Mientras que Pol Espargaró afirmaba: “El asfalto aquí no está al nivel del de un circuito de MotoGP. Los baches son demasiado bestias. Tengo el cuerpo destrozado. Me duele la muñeca, la espalda. Aguantar toda una carrera así va a ser muy duro. Técnicamente va a ser una odisea. Es imposible hacer dos vueltas iguales”.

Sin embargo, el más rotundo terminó siendo Aleix Espargaró. “Todo el circuito está muy bacheado, pero hay especialmente dos puntos en los que hay como una depresión en el asfalto y eso para mí es muy peligroso. Hace mucho tiempo que nos quejamos de este circuito. Hace muchos años que nos quejamos de este circuito. Y le vamos dando patadas al balón hacia delante hasta que un día pase algo. Y luego iremos todos a llorar y al minuto de silencio”, señaló.

Esta temporada finalmente veremos cómo corren las tres categorías en este circuito pero la duda que gira en torno al motociclismo es si el año que viene, los pilotos podrán sentirse mucho más seguros o por el contrario, se negarán a correr.