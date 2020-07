Los GP de Argentina, Malasia y Tailandia se caen del Mundial de motociclismo

El Mundial de motociclismo no contará finalmente con las citas de Argentina, Tailanda y Malasia, previamente aplazadas y ahora canceladas debido al coronavirus, si bien la organización asegura que se añadirá una nueva cita final al campeonato, en Europa.

"La FIM, IRTA y Dorna Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de la República Argentina, el Gran Premio de Tailandia y el Gran Premio de Malasia de 2020. Anteriormente aplazados, el actual brote de coronavirus y las complicaciones derivadas del mismo obligan ahora, lamentablemente, a confirmar la cancelación", anunciaron los organizadores del Mundial.

No obstante, anunciarán el 10 de agosto un Gran Premio adicional que se incorporará al calendario después del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, del 20 al 22 de noviembre. Será en un circuito de Europa, convirtiéndose en la 'season finale' de 2020.

Pese a la cancelación del Gran Premio de Tailandia este año, se ha firmado un nuevo acuerdo con los promotores para que el Circuito Internacional de Chang forme parte del campeonato hasta 2026 "como mínimo".

