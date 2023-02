La locura de Marc Márquez: Adivina el nombre del circuito solo por el ruido de su moto

Marc Márquez siempre ha sido un 'enfermo' de las motos. El piloto catalán sueña con levantar su séptimo mundial de MotoGP tras tres años marcados por las lesiones y los percances. Ahora, una vez sano prepara la temporada 2023 con el objetivo de volver a ganar a lomos de su Honda.

En plena pretemporada Márquez se ha sometido a un curioso test de su equipo en el que ha demostrado su nivel de locura. Y es que aunque parezca mentira el español ha sido capaz de adivinar cuatro circuitos del campeonato únicamente escuchando el ruido de su moto.

Try to guess the circuit quicker! The engine says it all…????



??: @box_repsol#MotoGP#MM93pic.twitter.com/H9k6AmepMZ