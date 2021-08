Jorge Martín repite primera plaza y récord en Austria

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió su segunda 'pole position' consecutiva al ser el más rápido de entrenamientos para el Gran Premio de Austria de MotoGP y, de paso, establecer un nuevo récord absoluto del circuito Red Bull de Spielberg al rodar en 1:22.643.

Martín, que llegó desde la primera clasificación, superó 'in extremis' sobre la misma bandera de cuadros al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que hasta ese momento había conseguido un nuevo récord del circuito de 1:22.677 que parecía ya imbatible, pero no fue así y el español volvió a erigirse en protagonista.

?? @88jorgemartin stuns @FabioQ20 to snatch pole!@PeccoBagnaia completes the front row with a thrilling race in prospect! ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/R8CvnIFrwz