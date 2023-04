Jorge Martín, Pedro Acosta y Ayumu Sasaki fueron los más rápidos en la primera jornada

Los españoles Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) y Pedro Acosta (Kalex), junto con el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), fueron los más rápidos de sus respectivas categorías en el circuito COTA (Circuit of The Américas, por sus siglas en inglés) al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Martín fue el más rápido de MotoGP a pesar de tener que tomar antibióticos por el proceso febril que le aqueja desde antes de su llegada a Estados Unidos, lo que no le impidió marcar por dos veces la vuelta rápida de la categoría en la segunda sesión, la segunda de ellas, 2:02.178, que le dejó a escasas milésimas de segundo del récord absoluto que él mismo ostenta desde el pasado año con 2:02.039.

