Jorge Martín se lleva una pole de récord por solo 13 milésimas con Márquez

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) firmó su tercera 'pole position' de la temporada, tras las de Qatar y Austin, además de lograr un nuevo récord absoluto del circuito de Phillip Island en la clasificación oficial para el Gran Premio de Australia de MotoGP. Martín paró el mejor cronometro de la categoría en 1:27.767 en su sexta vuelta, con lo que mejoró el récord absoluto de MotoGP, que ostentaba desde 2013 el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en 1:27.899.

El también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) supo aprovechar la rueda de algunos de sus rivales para encaramarse hasta la segunda posición, a solamente 13 milésimas de segundo de Martín, y por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que acabó a 186 milésimas del líder. Los tres aspirantes al título, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el italiano Bagnaia y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), se encuentran en un 'pañuelo' entre la tercera y la quinta plaza.

La primera clasificación se presentó como una de las más interesantes de los últimos grandes premios, con una serie de 'nombres ilustres' que buscaron el paso a la segunda y el primero en postularse para lograr el objetivo fue el campeón del mundo de MotoGP de 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que a la sazón regresaba de una lesión que le mantuvo en el 'dique seco' desde la carrera de Austria.

Mir marcó un primer tiempo de referencia de 1:28.661 al que se "arrimó" el también español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), a escasamente 62 milésimas de segundo, si bien a ambos les superó instantes después el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), vencedor de nada menos que cuatro grandes premios a lo largo de la temporada 2022.

Your final two that complete the Q2 runners! ??@JohannZarco1 and @Rins42 make it through ??#AustralianGP ???? pic.twitter.com/4jq1XHc3Oj