Jorge Martín araña dos puntos a Bagnaia en una sprint ganada por Alex Márquez

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) ha logrado su segunda victoria en una carrera 'sprint' al vencer con autoridad la del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang. Junto a Márquez en el podio, acabaron su compatriota Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que recortó dos puntos las diferencias en la general del Mundial con el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que fue tercero.

Hubo momentos de tensión previos al inicio de la carrera al perder el español Jorge Martín uno de los alerones pequeños que lleva en la suspensión de la rueda delantera de su moto, aunque sus mecánicos pudieron solventar la complicación generada por ese apéndice aerodinámico antes de producirse la salida de la carrera 'sprint'.

En la partida, el autor de la 'pole position', el italiano 'Pecco' Bagnaia con una de las seis Ducati Desmosedici que coparon esas posiciones, mantuvo su hegemonía al llegar al final de la recta malasia, con Jorge Martín, vencedor de las cinco últimas carreras 'sprint' disputadas hasta el momento, cuarto al perder dos posiciones con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) y el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), al levantarse la rueda delantera de su moto.

Aunque Bagnaia y Márquez tiraron con fuerza, no consiguieron distancias de Martín, que se pegó todo lo que pudo al dúo de cabeza. Márquez intentó superar a Bagnaia en la curva de entrada a la recta de meta, pero entró colado y propició que Martín le superase para intentar ponerse tras el rebufo del italiano, que había logrado unos metros de ventaja, pero fue Alex Márquez quien recuperó la segunda posición.

Por detrás, su hermano Marc Márquez (Honda RC 213 V) completó la tercera vuelta, a pesar de irse por los suelos en la curva 14, cuando era decimotercero, muy lejos de sus posiciones habituales, aunque estaba remontando desde la vigésima posición, para verse relegado a la vigésimo primera plaza tras el percance. Una vuelta más tarde se fue al suelo su compañero de equipo, Joan Mir, en la curva 15, aunque como Marc, también regresó a la carrera en la última posición.

A small mistake with big consequences! ??



But @marcmarquez93 manages to rejoin after that T14 tumble ??#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/17RzMnszkj — MotoGP™?? (@MotoGP) November 11, 2023

En la sexta vuelta llegó la oportunidad para Alex Márquez, que superó a Bagnaia, algo que también hizo unas curvas después Jorge Martín. En apenas una vuelta el líder había cedido dos posiciones y tenía a su propio compañero de equipo, Enea Bastianini, pegado a él, mientras Alex Márquez se iba poco a poco en solitario sin que Martín pudiese hacer nada por evitarlo.

Y ese fue el devenir de la carrera, con Alex Márquez destacándose poco a poco de sus rivales, lo mismo que hizo Jorge Martín en la segunda plaza, mientras que los dos pilotos oficiales de Ducati, "Pecco" Bagnaia y Enea Bastianini, entraron por ese orden en la línea de llegada, a pesar del intento postrero del surafricano Brad Binder (KTM RC 16), por intentar doblegar a alguno de ellos en la última curva del trazado asiático.

La sexta plaza fue para el otro piloto oficial de KTM, el australiano Jack Miller, con tres Ducati más por detrás, las de los italianos Marco bezzecchi y Luca Marini y el francés Johann Zarco, entre ellos. Así, el dominio de Ducati resultó abrumador en Sepang, al colocar cuatro de sus motos en cabeza de carrera, y otras tres más, entre los diez primeros. Sólo Fabio di Giannantonio se quedó fuera, en la decimotercera posición, por detrás de los pilotos de Aprilia, Maverick Viñales, undécimo, y Aleix Espargaró, decimotercero, con el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), duodécimo.