Jorge Lorenzo entra en la lista de Leyendas de MotoGP

El expiloto español Jorge Lorenzo entrará este sábado en la lista de Leyendas de MotoGP y junto a él, Max Biaggi y Hugh Anderson, tras haber retrasado en primera instancia estas incorporaciones por las limitaciones de la pandemia de covid-19.

Jorge Lorenzo, Max Biaggi and Hugh Anderson



Three #MotoGP Legends from different eras and finally their induction ceremony dates are set



