Joan Mir: "Pensaba que Marc Márquez iba a llegar a Catar"

El piloto español Joan Mir (Suzuki), actual campeón de la categoría de MotoGP, recalcó que ahora todos empiezan "de cero" el Mundial que da inicio este fin de semana en Losail (Catar), un circuito para el que ve mejor a las Ducati y las Yamaha, y donde pensaba que "iba a llegar" un Marc Márquez (Repsol Honda), con el que cuenta para el título porque "rápidamente se mostrará fuerte".

"Me sorprende que no esté porque le vi haciendo pruebas con una moto de calle en dos circuitos y pensaba que iba a llegar a Catar. No es positivo para él perderse estas dos primeras carreras de la temporada porque necesita volver a comenzar y ver como se vuelve a sentir con la MotoGP. Yo cuento con él para el campeonato porque conoce mejor que nadie como pilotar una MotoGP y rápidamente se mostrará fuerte", expresó Mir en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar.

El mallorquín cree que en 2020 hicieron "una muy buena temporada" y que "lograr el título fue un sueño". "Pero ahora todos comenzamos de cero con lo que será importante sentirnos muy bien. Los test no fueron mal, pero hay trabajo por hacer, así que será un gran reto el tratar de defender el título y trataremos de dar el máximo", indicó.

Mir recordó que "el motor es el mismo y la moto también es la misma". "No hay grandes cambios por lo que será muy importante esta temporada mantener esa consistencia y nuestra velocidad, pero también ganar más carreras, que será el principal objetivo", afirmó.

Para el balear, "es una cuestión difícil" hablar del favorito al título. "El año pasado vimos a muchos que se les apuntaba como potenciales ganadores de carreras, pero después mantener la constancia no era algo que conseguían tantos. Si tuviera que decir uno, me pondría a mí mismo", señaló.

Sí tiene más claro quienes son los candidatos a ganar esta primera carrera, entre los que no se ve. "Tenemos un paquete competitivo y Suzuki es una moto equilibrada que funciona bien en casi todos los circuitos, pero si echamos un vistazo atrás, no tiene demasiadas victorias en Losail", advirtió.

"Me siento bien y creo que podemos lograr grandes cosas, pero las Ducati, sobre todo Jack, y las Yamaha han funcionado aquí muy bien y creo que irán este fin de semana muy bien, más alguna sorpresa como Aleix u otro piloto. Yo estoy preparado", recalcó el actual campeón.

Sobre la marcha de Suzuki de Davide Brivio para enrolarse en la F-1 en el equipo Alpine, el doble campeón del mundo destacó la "gran labor" del italiano, que consiguió "unir todas las piezas que componen este equipo". "Hemos podido demostrar que somos capaces de ganar y creo que Suzuki está intentando mantener todo igual. Por el momento no le echamos de menos y espero que tenga muchísima suerte en la F-1", admitió.