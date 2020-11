Joan Mir: "El Covid ha sido el rival más duro, si no participabas en una carrera eran 25 puntos menos"

El piloto mallorquín Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP, ha afirmado este viernes que su mayor reto en la temporada en la que ha conquistado el título de la máxima categoría del motociclismo mundial, ha sido el coronavirus. "El factor covid para mí ha sido el rival más duro, porque no lo ves", ha asegurado.

"Al principio, a medida que íbamos marcando diferencias, cada vez estaba más preocupado. Tampoco descansaba bien en casa por este tema, no estaba muy tranquilo", ha confesado Mir (Suzuki) en una rueda de prensa celebrada en el Circuito Mallorca de Llucmajor. "Si no podíamos participar en una carrera eran 25 puntos menos. A Mallorca no pude venir en todo el año para ver a mi familia, a mis amigos. Ha sido duro para todos", ha añadido.

El mallorquín, de 23 años, ha explicado que quiso "ser responsable y no contagiar a nadie" cuando en los últimos meses tuvo la oportunidad de venir a su isla natal. "Me lo he tomado muy en serio. Mi equipo técnico hizo un protocolo a seguir bastante estricto y teníamos otra burbuja más. Al final, lo hemos gestionado muy bien", ha indicado.

Joan Mir, cuarto piloto español en conquistar el título mundial en MotoGP tras Álex Crivillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, ha confirmado ante los medios de comunicación que llegar a lo más alto en su segunda temporada en la categoría máxima del motociclismo le ha "cambiado la vida".

"La gente cada vez me reconoce más por la calle. En 2017, cuando gané en Moto3, ya hubo un impacto mediático importante. Pero ahora es muy diferente. Hay más gente involucrada, aunque yo personalmente no noto la diferencia. Soy el mismo y me ha costado mucho llegar hasta aquí. Ahora mismo sería bastante estúpido cambiar mi manera de ser, de actuar, pero sí, el título me ha cambiado un poco la vida", ha sostenido.

Con respecto a las circunstancias que rodearon su trayectoria hacia el título, Mir ha admitido que no había sido "el más competitivo en cuanto a la velocidad".

"La moto y yo podemos mejorar, pero eso lo haremos con el tiempo. Con Suzuki hemos dado el cien por cien, saliendo de donde saliésemos hemos estado siempre en el podio. Está claro que ha habido gente que ha ganado más carreras, pero hemos estado siempre allí, sin prisas para intentar ganar. Puntuar me ha ido bien y esa ha sido la clave del campeonato. Por un poco que mejoremos nuestra velocidad podemos marcar las diferencias en el futuro", ha subrayado.

El segundo campeón del mundo mallorquín de los últimos años, después de Jorge Lorenzo, ha confesado que "toda la vida" su propósito había sido ser el número uno en MotoGP, "aunque seguramente no esta temporada".

"El objetivo era ir poco a poco y en las últimas carreras luchar por las primeras posiciones. Pero, de alguna manera nos encontramos a mitad de temporada luchando por el título. Y teníamos que aprovechar esa oportunidad. Con Suzuki el objetivo era más a largo plazo. Sabía que si quería ganar el título de manera inmediata, igual no tenía que ir con ellos. Pero, les he dado el gusto de ganar un título después de 20 ó 25 años. Vivir esa experiencia y ver la cara de satisfacción de japoneses que han trabajado en la época de Kenny Roberts, es como haberlo visto ya todo", ha indicado.

Mir también se ha referido a Marc Márquez, al que considera el gran favorito la próxima temporada porque "ha sido el más competitivo en los últimos años". "Tendré una oportunidad de luchar con él porque nosotros también tenemos cosas buenas. Será bonito competir con Márquez con toda la experiencia que él tiene", ha resumido.

Mir, que este viernes será homenajeado por las instituciones de Baleares, y que participará en una caravana "motera" con llegada en el Consolat de Mar, sede del Govern balear, ha explicado lo que piensa sobre un posible cambio de protagonistas en MotoGP. "Los pilotos de base están llegando con mucha fuerza, y se está viendo un cambio generacional. Se están retirando pilotos que lo han ganado todo y llega nueva gente con nuevos objetivos. Son muy rápidos, pero yo lucharé para dar el cien por cien", ha remarcado Joan Mir.