Primera "pole" de Jeremy Alcoba y récord de Moto3

El español Jeremy Alcoba (Honda) consiguió este sábado la primera "pole position" de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito de Assen, con récord de vuelta más rápida incluido.

Alcoba consiguió un mejor tiempo de 1:41.194, con el que batió el anterior récord absoluto de Moto3, que tenía desde 2019 el italiano Niccolo Antonelli (Honda) con 1:41.232. Por su parte, el italiano Romano Fenati (Husqvarna) consiguió la segunda posición por delante de su compatriota Dennis Foggia (Honda), pero tendrá que cumplir con una doble vuelta larga de penalización por conducción irresponsable y conducta agresiva con su propio compañero de equipo, el español Adrián Fernández (Husqvarna), al que se le impuso la misma sanción.

La primera clasificación ya comenzó con algunas bajas, las de los dos pilotos involucrados en la caída en la recta de meta de la última vuelta, los italianos Stefano Nepa y Ricardo Rossi, que tuvieron que ser trasladados a un centro médico de Assen para pasar un reconocimiento médico más intenso, como también el español Pedro Acosta, líder del mundial, lo que le impidió disputar la segunda clasificación al ser declarado "no apto".

We're glad to report that @37_pedroacosta is OK, after a heavy crash in the FP3.



By protocol, he has been taken to the medical centre for a check-up.



| #GivesYouWings | #ReadyToRace | #MotoGP | #AjoMotorsport | #AjoFamily | #ROADTOMOTOGP | pic.twitter.com/NP9wEWAvQU