Jack Miller, Jorge Navarro y Tony Arbolino, los más rápidos del viernes en Cheste

Miller demostró que las Ducati son rápidas a una vuelta y le birló en los últimos instantes de la segunda sesión de libres el mejor tiempo a un Takaaki Nakagami (Honda) que lideraba la tabla y que ya había sido el mejor en la FP1.

Pero el australiano, con su 1:30.622, dejó 91 milésimas por detrás al japonés del LCR Honda Idemitsu, que volvió a ser la mejor Honda, con su compañero Carl Crutchlow, protagonista del día al confirmarse que será probador de Yamaha en 2021, séptimo en la tabla como segunda mejor Honda.

Tras Miller y Nakagami, el tercer mejor tiempo del día fue para Francesco Bagnaia (Ducati), mientras que el español Pol Espargaró (KTM) y el francés Johann Zarco (Ducati) completaron un 'Top 5' sin ninguna Yamaha, siendo Franco Morbidelli, octavo, el mejor para la fábrica del 'diapasón'.

No fue una jornada tranquila, para nada. El actual líder del Mundial, un Joan Mir (Suzuki) que se juega la primera bola de partido para suceder a Marc Márquez en el Mundial aquí en Cheste, terminó duodécimo tras sufrir una caída, en la FP2, que truncó sus planes de mejora.

De los aspirantes al título de la categoría reina, se quedaron por el momento fuera de la Q2 Mir y Fabio Quartararo (Yamaha), decimosexto a siete décimas de Miller, y con mucho trabajo por delante si quiere evitar que Suzuki no celebre nada en Cheste.

Álex Rins, compañero de Mir en el Team Suzuki Ecstar y tercero en el Mundial a 37 puntos del balear --empatado con Quartararo, segundo y con los mismos puntos--, fue noveno, por delante de un Maverick Viñales (Yamaha) que aún tiene opciones, aunque remotas, de título.

Por su parte, sufrió una doble caída Álex Márquez (Repsol Honda), antepenúltimo en la tabla. La primera, en la curva 2, y la segunda, más aparatosa, en la curva 4. Tras el segundo percance, no pudo recuperar la moto ni luchar por mejorar tiempos, tarea emplazada ya para el sábado.

LUCHA ABIERTA EN MOTO2 Y MOTO3

La categoría intermedia la dominó el español Jorge Navarro (Speed Up), gracias al 1:34.855 que logró por la mañana. De hecho, varios fuero los pilotos que no lograron mejorar sus registros en la segunda tanda. Segundo fue Luca Marini (Kalex) y tercero Fabio Di Giannantonio (Speed Up), que fue no obstante el más rápido de la FP2.

Por su parte, el líder Enea Bastianini (Kalex), que también aspira a sellar su título Mundial este fin de semana si le acompañan los resultados, terminó el día con el sexto mejor crono, por detrás de Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y de Marcel Schrotter (Kalex), cuarto y quinto respectivamente.

En Moto3, el italiano Tony Arbolino (Honda) fue el más rápido de la jornada y logró el récord absoluto del circuito con el 1:38.413 logrado por la mañana. En la FP2, el más rápido fue el español Jaume Masià (Honda), pero se quedó a 66 milésimas del crono de Arbolino.

El actual líder del Mundial en la categoría pequeña, el español Albert Arenas (KTM), no pasó de una discreta decimoquinta posición, 351 milésimas de Arbolino, en el arranque del primer 'match ball' por el título. Ai Ogura, su gran rival, fue noveno este viernes.