Jack Miller bate el récord de Marc Márquez en la una nueva jornada de test en Catar

El piloto australiano Jack Miller (Ducati Lenovo) consiguió el mejor tiempo este miércoles en la segunda tanda del test que se está celebrando en el circuito de Losail (Catar) para MotoGP, rebajando incluso el récord absoluto de la pista del español Marc Márquez.

Miller mantuvo un bonito duelo con Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) del que finalmente salió victorioso. El registro acabó con el dominio de Márquez (Repsol Honda Team), que tenía 1:53.380 desde 2019, aunque dicho récord no contabilizará oficialmente al tratarse de un test preparativo para el inicio del curso 2021.

That's your lot for today! ��@jackmilleraus guides his Bologna Bullet to the top! ��#QatarTestpic.twitter.com/ZJBksAmUoj