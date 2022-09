Jack Miller, Augusto Fernández y Moreira mandan en la toma de contacto con Motegi

En la categoría reina, Miller se impuso a todos los favoritos al título para comandar la única sesión de entrenamientos libres celebrada en Motegi, de una hora y cuarto de duración, con un registro de 1:44.509. Con ello, superó en 28 milésimas a otra moto de Borgo Panigale, la del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

19 riders within a second! ??@jackmilleraus leads a Ducati 1-2 at the end of today's 75-minute FP1 #JapaneseGP ???? pic.twitter.com/Udt3W4I0QM — MotoGP™?? (@MotoGP) September 23, 2022

Por su parte, el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), se aupó al 'podio' del día, a 49 milésimas del oceánico, mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia), tercero del Mundial a 17 puntos del de Niza, mejoró en su último intento para terminar con el cuarto mejor tiempo del viernes.

Repsol Honda experimentó una gran mejoría, con Marc Márquez, que no pudo terminar en MotorLand, sexto, justo por delante de su compañero Pol Espargaró. El octocampeón, que tuvo un susto en la curva 3, realizó tandas cortas con su RC213V, que contó con el nuevo basculante de aluminio.

Maverick Viñales (Aprilia) completó un 'Top 10' en el que no entraron el ganador en Alcañiz, Enea Bastianini (Ducati), que se fue al suelo en la curva 5 y solo pudo ser decimocuarto justo por delante de Jorge Martín (Ducati), ni Alex Rins (Suzuki), decimotercero.

En Moto2, el líder Augusto Fernández (Kalex) dominó en los Libres 1 por delante del tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y del vencedor en Aragón, el murciano Pedro Acosta (Kalex), con su gran rival por el título, el japonés Ai Ogura (Kalex), cuarto ante su público.

Un tiempo de 1:50.493 valió al balear para liderar la única tanda celebrada, marcada por la aparición de la lluvia en el comienzo, y mandar un mensaje a sus rivales. Arón Canet (Kalex), tercero en la general, se quedó decimoquinto y no terminó entre los diez mejores, como sí hicieron Alonso López (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex) y Jorge Navarro (Kalex), séptimo, octavo y noveno respectivamente.

Very fast laps in mixed weather to start off the weekend in #Moto2 ??@Afernandez37 ends day 1 on top at the #JapaneseGP ???? pic.twitter.com/ZnFgfAvsJ1 — MotoGP™?? (@MotoGP) September 23, 2022

Por último, el 'rookie' brasileño Diogo Moreira (KTM) fue el más rápido en los primeros libres de Moto3 ante el italiano Dennis Foggia (Honda) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), tercero y cuarto del Mundial respectivamente.

El líder del campeonato, el español Izan Guevara (GasGas) finalizó el día séptimo, mientras que su compañero de equipo y principal rival por el título, Sergio García Dols (GasGas), se mantiene fuera del corte después de ser solo decimoséptimo.

A fairly busy #Moto3 FP1 comes to an end ??



Moreira wraps up the session on top, @dennisfoggia71 and @AyumuSasaki1 are right behind ?? #JapaneseGP ???? pic.twitter.com/H8MOMNIFyE — MotoGP™?? (@MotoGP) September 23, 2022