Izan Guevara estrena el casillero de poles del Mundial 2022

El piloto español Izan Guevara (Gas Gas) ha conquistado este sábado la pole, primera de su vida, para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar, prueba inaugural del Mundial de motociclismo, y encabezará una primera fila de parrilla en la que Jaume Masià (KTM) saldrá tercero.

Guevara, que había sido el más rápido del viernes en la categoría pequeña, supo esperar su momento, aprovechando los rebufos, para arrebatar en el último suspiro la primera posición de la Q2 al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que tras participar en la Q1 dominó durante gran parte de la sesión y partirá segundo.

