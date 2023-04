Iván Ortolá se impone en Jerez y firma la victoria 700 para el motociclismo español

El piloto español Iván Ortolá (KTM) ha firmado la victoria, segunda consecutiva, en la carrera de Moto3 del Gran Premio de España, cuarta cita del Mundial de motociclismo, después de asomarse a la primera posición en la última vuelta en Jerez, donde comandó un podio que cerraron el colombiano David Alonso (GasGas) y el también español Jaume Masià (Honda).

?? @daniholgado96 leads Diogo Moreira by 4 points in the riders' standings! @IvanOrtola48 officially enters the title fight as he moves up to 3rd ?#SpanishGP ???? pic.twitter.com/0wCNm5Qryt