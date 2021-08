El italiano Fenati confirma su dominio en Silverstone y firma la 'pole' en Moto3

El piloto italiano Romano Fenati (Husqvarna) consiguió este sábado la 'pole position' en la categoría de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Campeonato del Mundo, después de confirmar su dominio en el trazado británico de Silverstone, donde ha establecido un nuevo récord.

Lo hizo en los terceros libres, con un cronómetro de 2:10.619, y lo confirmó en la calificación -después de ganar también los dos primeros- con un triunfo por delante del argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) con 43 milésimas de ventaja, estableciendo la segunda 'pole' consecutiva de la temporada y la sexta de su carrera deportiva (2:11.325).

The domination continues! ??@RomanoFenati on top in Q2! ??#Moto3 | #BritishGP ???? pic.twitter.com/HfxuLFh0Ik