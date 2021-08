Iker Lecuona se reivindica "con picardía" en condiciones mixtas

El español Iker Lecuona (KTM RC 16) se reivindicó en condiciones mixtas en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg al aventajar en más de tres segundos a su inmediato perseguidor, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que por la mañana estableció un nuevo récord absoluto de la categoría.



Lecuona y su equipo tuvieron la "picardía", sólo seguida por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) de salir en los minutos finales con neumáticos de seco, mientras que todos sus rivales continuaban en pista con neumáticos de agua.



La lluvia que comenzó a caer al final de la segunda tanda de Moto3, obligó a cambiar los planes de todos los equipos de MotoGP, que tuvieron que preparar al menos una de las motos con especificaciones de mojado para tener preparada esa opción, por si acaso, para la jornada dominical de carreras.



El primero en salir a pista en esas condiciones fue Iker Lecuona, que ya no cuenta en los planes de su actual equipo, Tech 3, para la temporada 2022, y tras él lo hicieron paulatinamente el resto de integrantes de la categoría de MotoGP.



Uno de los últimos en salir fue Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que apenas dio una vuelta al tener sensaciones muy raras en la curva tres, lo que le forzó a regresar a su taller, en donde se encontraba su compañero de equipo Pol Espargaró, que fue el único que no salió en ningún momento a pista en los minutos iniciales.



En ese taller de Repsol Honda destacó la presencia de algunas modificaciones en la moto de Marc Márquez, en la que se pudieron apreciar una serie de planchas adhesivas en el depósito para evitar el deslizamiento de las piernas y poder ejercer la presión adecuada en el mismo para intentar dar algo más de descanso a sus brazos en las frenadas y cambios de dirección.



Poco después volvió a ser protagonista Marc Márquez, al meterse por el interior de la trayectoria de Joan Mir (Suzuki GSX RR), al que no le hizo mucha gracia ese comportamiento por los gestos de desaprobación que realizó con la cabeza, pero que no dejaron de ser un "lance" de entrenamientos.



Lecuona fue el primer líder, pero poco a poco la situación se fue animando y hasta la primera plaza, lejos de los tiempos de la mañana, se encaramó el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), seguido por su compañero de equipo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).



Al dejar de llover, el asfalto comenzó a secarse rápidamente y se pudo ver cómo se formaba un "carril" seco que se fue agrandando poco a poco y entonces surgieron como primeros referentes los pilotos de Repsol Honda, Marc Márquez y Pol Espargaró, que se encaramaron a las primeras posiciones de la sesión, aunque todavía con neumáticos de lluvia y, de hecho, sólo Lecuona y Miller acabaron "arriesgando", con diferente rendimiento -primero el español y quinto el australiano- con los neumáticos "slick".



Al final lo registros válidos fueron los de la mañana, cuando Zarco batió el récord absoluto de la pista (1:22.827), por delante de los españoles de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins, con el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1)) por detrás de ellos.



Alex Márquez (Honda RC 213 V) ocupa la séptima posición provisional, seguido por Bagnaia, su hermano Marc Márquez y los también españoles Jorge Martín y Pol Espargaró.

