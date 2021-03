Hungría llegará a MotoGP en 2023 con un nuevo circuito

Hungría formará parte del calendario del campeonato de motociclismo a partir de 2023, en un circuito de nueva construcción y con el expiloto Gábor Talmácsi como embajador tras el acuerdo alcanzado este jueves.

Budapest fue el lugar de la firma del acuerdo entre el director general de Dorna y organizador de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, así como las autoridades húngaras, entre ellos el ministro de Innovación y Tecnología Nacional, József Pacza.

El próximo Gran Premio de Hungría se llevará a cabo en un nuevo circuito, y se espera que la construcción del mismo comience en el segundo trimestre de 2021, para estar ya construido y probado antes del estreno del GP de Hungría, en 2023.

A huge step towards a #MotoGP return to Hungary in 2023! ����



Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta has met József Pacza, the CEO of Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, in Budapest to sign an agreement to host a Grand Prix in a new circuit close to Debrecen! pic.twitter.com/2koWNYOuaG