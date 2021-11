Homenaje a Rossi en Valencia con todas las motos con las que ha sido campeón

La organización del campeonato del mundo tenía preparada una gran sorpresa para el italiano Valentino Rossi en la jornada previa al inicio del Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2021, el de su retirada de la competición activa, al conseguir reunir absolutamente todas las motos con las que se ha proclamado campeón del mundo el piloto italiano.

Live ??: The Preview of the #ValenciaGP ?? See the unveiling of a very special tribute to @ValeYellow46 ?? and join us here ?? https://t.co/04MSCytQMz to say farewell and #GrazieVale at a very special press conference straight after at 4pm local time ???https://t.co/zmV5n7AOPD