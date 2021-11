Gardner supera a Raúl Fernández y acaricia el título de Moto2

El piloto australiano Remy Gardner (Kalex) se impuso en el Gran Premio de Algarve este domingo y llegará con 23 puntos de renta a la última cita del Mundial, en Valencia la próxima semana, sobre el español Raúl Fernández (Kalex), quien fue segundo en Portimao.

Gardner tenía opción matemática se salir campeón de Portugal, donde en abril se puso líder en la tercera prueba de la temporada. Aún en cabeza, el australiano tendrá una bola de partido sencilla en territorio español, donde Raúl Fernández tendrá que ganar para tener una mínima opción de dar un vuelco al Mundial.

El madrileño salía desde la pole y aguantó en esa posición en las primeras vueltas. Marco Bezzecchi (Kalex) se interpuso por momentos entre los dos aspirantes al título, pero el australiano no tardó en pasar al italiano e ir a por el español para tirar en cabeza. En solitario, el australiano celebró su quinta victoria.

Plan A executed to perfection! ?@GardnerRemy heads to Valencia with a 23-point lead! ??#Moto2 | #AlgarveGP ?? pic.twitter.com/ZQQomyvOoB