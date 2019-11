García Dols: "He tomado el pulso a la pista y he rodado fuerte"

Alonso López: "Ha sido un primer día difícil, aunque en línea ascendente"

El piloto español de Moto2 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha podido "rodar fuerte" tras "tomar el pulso" al Circuit Ricardo Tormo de Valencia y ha celebrado su segunda posición de este viernes, tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

"El de hoy ha sido un día muy positivo porque he rodado muy a gusto a pesar de las condiciones de frío de la mañana, así que primero hemos tomado el pulso a la pista y al final he rodado fuerte. Hemos estado reforzando mi ritmo y cambiado pocos neumáticos", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Para el 'rookie', conocer el circuito le hizo las cosas "un poco más fáciles". "Pero básicamente es igual en todos los trazados por el nivel de mis rivales. Por la tarde teníamos más agarre, menos mal porque en la FP1 hacía realmente mucho frío", reconoció.

Por su parte, su compañero Alonso López no tuvo un buen día y marcó el 25º mejor crono. "Aunque no se ve reflejado en la posición que tenemos en la tabla de tiempos, hemos dado un salto de rendimiento de la FP1 a la FP2", comentó.

"Por la mañana no me encontraba a gusto rodando en pista y por la tarde he tenido mejores sensaciones. Seguiremos trabajando durante el día de hoy en el box para buscar en qué puedo mejorar mi pilotaje, ya que la moto va perfecta. Ha sido un primer día difícil, aunque en una línea ascendente", aseguró.